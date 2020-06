L'elicottero con il paracadute è made in Italy

Si chiama Zefhir, unico elicottero al mondo dotato di paracadute. Un velivolo tutto made in Italy prodotto dalla Curti Aerospace spa di Imola per ora in soli due esemplari. Un capolavoro dell'ingegneria italiana. La Curti, da oltre 40 anni, realizza componenti meccanici per l’industria della difesa e dell’aeronautica. Ma come funziona il paracadute e dove è installato? Si trova sopra il rotore principale. In caso di guasto o di condizioni meteo avverse si apre e fa dolcemente scendere a terra il velivolo. (Video, courtesy Curti Aerospace)