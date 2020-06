Come una muta di cani, invece della slitta 10 robot trainano un camion

A fine anno la Boston Dynamics, azienda statunitense specializzata nella robotica, dovrebbe mettere in vendita i suoi robot. Il primo sarà SpotMini, cane robot che pesa 30 chili, ha un’autonomia di circa 90 minuti. In questo video postato dalla stessa azienda, 10 SpotMini come una muta di cani da slitta, trainano un camion spento, lungo uno strada. Vederli fa veramente impressione. (Video BostonDynamics)