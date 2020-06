Vasto incendio in un fienile a Monticelli Terme (Parma). I vigili del fuoco sono entrati in azione con quattro mezzi e dieci unità. A fuoco sono andate ben 3.000 rotoballe di fieno di un’azienda agricola. La pioggia in arrivo potrebbe essere d'aiuto per lo spegnimento. (Video vigili del fuoco)