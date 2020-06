Predator, trono per videogamers da 12.500 euro

Tra le novità presentate a Ifa 2019, la fiera della tecnologia in corso a Berlino fino all'11 settembre spicca il Predator Thronos Air, vero e proprio trono hi-tech che sembra uscito da un film di fantascienza. Ma non è proprio per tutte le tasche. Costa infatti ben 12.500 euro, ma il prezzo lievita se si aggiungono accessori. E' dotato di 3 display e con tanto di massaggio incorporato nello schienale, per alleviare la fatica del giocatore sfinito dopo lunghe sedute con il suo videogame preferito. Insomma, una postazione super tecnologica che consente di sedersi e godersi il gaming in una maniera decisamente poco tradizionale. (Video Acer)