Le Bahamas devastate da Dorian, le immagini dell'U.S. Coast Guard

Nelle immagini diffuse dalla Guardia Costiera Usa le immagini della devastazione che l'Uragano Dorian ha portato sulle Bahamas. Gli elicotteri in volo durante le operazioni di soccorso immortalano uno scenario desolante. E' salito intanto a 43 il numero delle vittime ma secondo le autorità "il numero finale delle vittime sarà sconcertante" e sarà destinato a salire "in modo consistente". Le Nazioni Unite hanno avvertito che almeno 70mila persone hanno bisogno di un aiuto immediato, in particolare sulle Isole Abaco e Grand Bahama, dove domenica scorsa l'uragano si è manifestato con maggiore intensità. (Video U.S. Coast Guard)