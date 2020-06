Grandiosa, il gigante delle crociere alto 72 metri

Mentre gli attivisti no - grandi navi protestano durante la festa del cinema di Venezia, la Msc crociere presenta la "Msc Grandiosa" nuova ammiraglia e nave più grande della flotta dell’azienda. 323 metri di lunghezza e 72 metri di altezza. Il varo ufficiale del gigante dei mari è previsto per il 9 novembre ad Amburgo ma è già uscita in mare per la prima volta, toccando l’acqua dopo che i bacini del cantiere di Saint-Nazaire, dove è ancora in fase di allestimento, sono stati allagati. È dotata di oltre duemila cabine e può ospitare oltre 6300 passeggeri, per un totale di oltre 7700 persone a bordo se si considerano i 1413 membri dell’equipaggio. Ben 11 i ristoranti, numerose le aree di intrattenimento: dal parco acquatico al centro sportivo, dalla pista da bowling e al simulatore di Formula 1, passando per un teatro vero e proprio. Grandiosa sarà schierata sul Mediterraneo e avrà come base il porto di Genova. (Video Msc)