Razzi alle Canarie con Boccafoschi, show in acqua

“Da Ballando con le stelle siamo qui a ballare alle Canarie con le canarine”. In un video postato su Twitter un sornione e divertito Antonio Razzi si fa riprendere insieme a Ornalla Boccafoschi, sua insegante di ballo nella scorsa edizione del programma di Rai 1. E tirandola a sé, in costume da bagno, nell’azzurro mare delle isole Canarie, accenna un passo di danza prima di essere scaraventato in acqua dalla sua partner