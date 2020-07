Dalla fashion week alla sicurezza dei dati, Cina sempre più vicina

Dalla Milano fashion week all’accordo sulla Via della Seta, Yu Wei Wei, giornalista e osservatrice racconta all’Adnkronos il rinnovato e crescente interesse del gigante asiatico nei confronti dell'Italia. E sulla sicurezza dei dati assicura: “Huawei ha fatto moltissimo ed è al pari degli standard occidentali, in Cina paghiamo tutto con lo smartphone e non abbiamo mai avuto problemi. Presto accadrà anche in Italia”