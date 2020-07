Salvini e la bimba di Bibbiano, l'attacco di Lucarelli: "Che pena"

(Fotogramma)

"Ma lui non era quello che 'i bambini vanno tenuti fuori dalla politica?'. Vale solo per i suoi sulle moto d’acqua, evidentemente". Selvaggia Lucarelli ancora all'attacco di Matteo Salvini. Questa volta, a finire nel mirino dell'opinionista su Twitter è il raduno di Pontida, con la presenza di una dei bimbi di Bibbiano sul palco.

"Un mese fa - ha poi scritto ancora Lucarelli su Facebook - piagnucolava per gli articoli su suo figlio e la moto d’acqua. 'I bambini vanno lasciati fuori dalla politica!', diceva. A Pontida oggi usa una bambina per scopi politici esibendola davanti alle folle come uno dei suoi tanti gadget, dal rosario alla giacca da poliziotto. (e complimenti pure ai genitori che gliel’hanno consentito) Che pena infinita", il commento.