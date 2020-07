Cuccioli di pantera, contest su Facebook per scegliere il nome

Doppio fiocco, rosa e azzurro al parco faunistico Le Cornelle di Valbrembo, provincia di Bergamo. Parliamo di due splendidi cuccioli di pantera nera: un maschio e una femmina. Figli di due pantere nere ospiti del parco, Richard (8 anni) e Kala (6 anni). A quasi 2 mesi di vita hanno iniziato ad abbandonare la sicurezza della tana dove sono venuti al mondo per esplorare l’area esterna che condividono con la mamma. I piccoli, infatti, per ragioni di sicurezza e come avviene in natura vivono ancora solo con la mamma, l’unica ad occuparsi dei cuccioli. Resteranno a Le Cornelle fino al raggiungimento dei due anni di vita, per essere poi trasferiti in un'altra struttura zoologica. I piccoli non hanno ancora un nome e per decidere come battezzarli il parco ha indetto un contest sulla propria pagina Facebook ufficiale, aperto fino al 20 settembre. (Video parco faunistico Le Cornelle).