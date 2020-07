Entro il 2020 la Regione Lazio aprirà 12 nuovi ostelli e 10 spazi culturali

Nuovi spazi e ostelli per l’ospitalità, la cultura e la promozione di iniziative turistiche. Si parte con l’ex ospedale Santa Maria della Pietà in grado di ospitare fino a 138 persone e 11 diffusi sul territorio grazie al progetto ‘Itinerari giovani’ finanziato con fondi delle Politiche Giovanili e grazie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di 5,7 milioni di euro che la Regione Lazio ha deciso di stanziare per sostenere i comuni attraverso la valorizzazione dei beni pubblici e la creazione di 10 centri di animazione culturale. Obiettivo, stimolare la creatività e l’aggregazione giovanile. I progetti saranno gestiti da gruppi under 35.