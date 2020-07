Pirozzi a ''Tennis&Friends'': ''La prevenzione è una cosa straordinaria in ogni campo: sanitario, sismico, lavorativo''

Il consigliere regionale Sergio Pirozzi (ex sindaco di Amatrice) ha partecipato alla manifestazione “Tennis&Friends” a Roma. Pirozzi ha evidenziato l’importanza della prevenzione in tutti i campi ed ha ricordato la legge regionale, da lui promossa, che prevede lo stanziamento di risorse a fondo perduto per aiutare i cittadini del Lazio che vivono in abitazioni a rischio.