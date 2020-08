Il futuro del lavoro, il lavoro del futuro. Manageritalia Piemonte si interroga sulle nuove prospettive del mondo lavorativo

Piemonte e Valle d’Aosta sono da sempre territori di forte innovazione sociale e di sperimentazione a livello nazionale, in particolare sul lavoro e l’innovazione tecnologica. Territori con una forte vocazione sperimentale che ha spesso anticipato fenomeni poi divenuti nazionali, terreni fertile per lanciare idee su come il lavoro diventerà e dovrà diventare. Su questi presupposti si è svolta l’assemblea e il precongresso (in vista di quello nazionale in programma a Milano a novembre) “Il futuro del lavoro, il lavoro del futuro” organizzata da Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta.