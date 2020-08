De Cristoforo, 'Save tour' iniziativa che stimola in giovani generazioni consapevolezza del mondo in cui vivono

Anche il ministero dell'Istruzione partecipa alla seconda edizione del progetto 'Save tour', viaggio in sei regione italiane promosso da Museo del Risparmio di Torino, Bei Institute e Scania e con il supporto di Intesa Sanpaolo Per educare i giovani all'uso consapevole delle risorse finanziarie e ambientali. Lo scorso anno l'iniziativa ha coinvolto oltre 10 mila studenti in otto regioni, quest'anno, con la partecipazione del Miur con cui è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, l'obiettivo è una maggior partecipazione di giovani di scuole primarie e secondarie.