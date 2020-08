Intesa Sp e Caritas per scarpe e indumenti nuovi a bisognosi

Scarpe e indumenti nuovi e di marca, preparati da persone in condizione di fragilità e detenuti in kit da distribuire a famiglie bisognose in Basilicata, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia e Veneto. Si chiama 'Golden Links: i legami sono oro', ed è un progetto su scala nazionale promosso da Intesa Sanpaolo, in accordo con Caritas e S-Nodi ed effettuato in collaborazione con quattro celebri marchi italiani di abbigliamento e calzature.