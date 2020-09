Crozza-Salvini: "Per il bene del paese al cellulare giorno e notte"

Un'instancabile Crozza-Salvini nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, elenca i suoi impegni per salvare il paese: "E' una mattina di lavoro proficua, passata a twittare, scattare foto su Instagram, fare selfie su Facebook e video su Tik Tok".

Il leader della Lega prosegue con la sua fitta agenda: "Domani mattina saremo in Sardegna, alle 14.00 in Calabria, alle 14.15 nella splendida Treviso, alle 15.00 tappa a Bruxelles per difendere i diritti dei pescatori di Torino, 15.15 breve visita alle guardie penitenziarie di Bologna e alle 13.00 pranzo con gli operai dell'Ilva di Taranto... Sento già i Saviani che scalpitano, Salvini torna indietro nel tempo... Se serve per il bene del paese SI! E lo fa stando al cellulare giorno e notte! Senza usare il bastone da selfie dei cinesi per reggere lo smart phone...vado di gomito, procurandomi crampi, tendiniti, capsuliti!"