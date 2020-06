Max Giusti, Buon Natale 'A te e famiglia'

Uno show in pieno stile 'Max', tra gag brillanti che sdrammatizzano le piccole tragedie natalizie e aneddoti di vita vissuta che raccontano l'Avvento in casa Giusti. L'attore in un one man show all'Auditorium della Conciliazione di Roma, (solo domani, 7 dicembre), promette di divertire il pubblico 'stressato' dalle feste, perché "di ridere, ma soprattutto di vedere il bicchiere mezzo pieno, si ha sempre più bisogno".