Albero di Natale, vero o di plastica?

Natale è sempre più vicino. Passato l'8 dicembre gli acquisti alla ricerca delle decorazioni più belle per entrare, al 100 per cento, nel magico clima natalizio vanno a pieno regime. Tra gli addobbi più amati, c’è senza dubbio l’albero. Da Roma a Milano, i rispettivi 'Spelacchio' e 'Luminacchio' già risplendono a Piazza Venezia e a Piazza Duomo. Ci sono quelli in miniatura per chi ha poco spazio o quelli tradizionali per chi ama lo stile classico. Ma oltre a scegliere la grandezza, nell'anno del Natale green ci si chiede: sono più ecologici gli alberi di Natale naturali o quelli di plastica?