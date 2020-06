Fiumi di droga dall'Albania con i motoscafi

Droga trasportata via mare con potenti motoscafi dall'Albania all'Italia, poi sotterrata lungo le coste della Puglia e infine trasportata in auto in Toscana. A scoprire e stroncare l''ingente traffico di stupefacenti i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Firenze. In tutto l'ordinanza del gip del tribunale di Firenze riguarda misure cautelari per nove indagati (7 albanesi e 2 italiani): per sei custodia in carcere, per uno arresti domiciliari e per altri due obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altre 12 persone risultano indagate nella stessa indagine.

Le indagini, frutto di una precedente operazione conclusa nel maggio 2019, hanno permesso di scoprire un fiorente traffico droga realizzato da cittadini albanesi nella provincia di Firenze, con il coinvolgimento di un soggetto contiguo alla ‘ndrangheta in provincia di Vibo Valentia.

I militari hanno accertato che la droga era acquistata dai grossisti albanesi per 800 euro al chilo e veniva rivenduta fino a 4.500 euro al chilo. Complessivamente nel corso delle indagini sono state sequestrati oltre 60 kg di droga. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati 8.000 euro in contanti e 150 grammi di stupefacente.