Top Gun - Maverik, nuovo trailer

Nuovo trailer di Top Gun - Maverik, sequel di Top Gun, celebre film del 1986 con protagonista Tom Cruise, pronto per ritornare nelle sale cinematografiche il prossimo anno. Dopo il primo trailer di qualche mese fa ecco il secondo, grazie al quale possiamo vedere qualche scena d'azione e intuire qualche dettaglio in più della trama. Ancora una volta, la star indiscussa è sempre Tom Cruise, che interpreta sempre Maverick, personaggio che lo ha reso definitivamente uno degli attori più celebri degli ultimi trent'anni. Il film diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer uscirà nelle sale americane il 25 giugno del 2020. In Italia la data non è stata ancora annunciata. (Video trailer, 20th Century Fox Italia)