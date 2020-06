Regalare un cucciolo a Natale: si o no?

Il Natale si avvicina. Ma regalare un cane o un gatto a Natale è giusto o sbagliato? Il fatto è che, purtroppo, i cuccioli regalati a Natale non sempre fanno una bella fine: sono tantissimi gli animali che finiscono per essere abbandonati dopo poche settimane, vittime inconsapevoli di una tradizione sulla quale evidentemente non si riflette abbastanza.

Secondo statistiche degli ultimi anni, sarebbero ben 350mila soltanto tra cani e gatti gli animali domestici acquistati durante il mese di dicembre, che verranno poi regalati a Natale come fossero giocattoli. Ben 4 su 10 dei cuccioli messi sotto l’albero vengono però abbandonati dopo pochi mesi.