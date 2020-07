Babbo Natale spicca il volo dall'aeroporto romano di Fiumicino

Natale è sempre più vicino. E per molti italiani il momento di staccare la spina e godersi le feste è finalmente arrivato. Pronti a prendere il volo verso le destinazioni tanto attese. Armati di trolley e tanta spensieratezza dallo scalo romano di Fiumicino si preparano a salire a bordo e godersi il tanto agognato viaggio. Ad accoglierli in tutte le aree dell’aerostazione anche diversi Babbo Natale, in compagnia degli immancabili Elfi pronti a regalare ai viaggiatori un biglietto di auguri natalizio e consegnare una brochure contenente una serie di idee regalo, proposte di prodotti in offerta e set natalizi "Travel Exclusive". C' è chi parte per Nazareth e chi per la grande mela e chi si è fatto convincere dalla moglie di volare a Dubai. Ma quanti sono quelli che durante le feste partiranno dall'aeroporto di Fiumicino? 1,8 milioni. In testa ci sono le classiche mete. New York, Miami, Buenos Aires, Dubai e Rio de Janeiro. Novità di quest'anno è rappresentata dalla destinazione Cina grazie a tre nuovi collegamenti. In crescita poi le partenze anche verso la Russia. Intramontabili infine le classiche mete Natalizie come Londra, Parigi, Amsterdam, Barcellona, Madrid e Bruxelles.