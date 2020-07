Aeronautica militare, 365 giorni di emozioni

"I nostri velivoli arrivano lontano, raggiungono teatri d'operazione, trasportano cittadini in imminente pericolo di vita. Trasportano organi per trapianti, sorvolano aree per l'acquisizione di dati, difendono i cieli da eventuali minacce aeree. Uniti e coesi verso un unico obiettivo, servire il paese tutti i giorni". Sono le parole contenute nel video di fine anno realizzato dall'Aeronautica militare italiana. Un video mozzafiato dove spiccano il volo anche i nuovi F 35 assieme agli Eurofighter ai Tornado IDS-IT ECR agli Amx, fino ai Pradator. "Vola un altro anno: 365 giorni di emozioni che vogliamo rivivere con voi", il messaggio che la nostra forza aerea rivolge al popolo italiano. (Video Aeronautica militare)