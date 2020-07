Uccisione Soleimani, a Baghdad esplode la gioia

Iracheni in strada stamane alle 4:30 per festeggiare la morte del generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid Usa ordinato direttamente dal presidente Donald Trump. A postare il video amatoriale su Twitter è stato, tra gli altri, il segretario di Stato americano Mike Pompeo che nel post sottolinea come il video mostri “iracheni che ballano in strada per la libertà” e si dice “grato che il generale Soleimani non ci sia più”.