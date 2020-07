I segreti del cervello nell’arte di Jan Fabre

Fino al prossimo 9 febbraio Palazzo Merulana dedica una mostra all’artista belga Jan Fabre, ‘The Rhythm of the Brain’, a cura di Achille Bonito Oliva e Melania Rossi. In esposizione oltre trenta opere dell’artista belga, tra sculture in bronzo e cera, disegni e film-performance, molte delle quali mai esposte in Italia e alcune scelte dall’artista appositamente per la mostra. Il ritmo è il filo conduttore che disegna un ponte tra vita e arte, il suono di quel traffico di impulsi che attraversa instancabilmente il nostro corpo come una sorta di musica.