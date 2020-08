Palazzo evacuato al Colosseo, la testimonianza

di Silvia Mancinelli

"Ieri mattina abbiamo sentito odore di gas, intorno alle 9. Veniva dal portone. I tecnici dell'Italgas, venuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, hanno chiuso il gas". Lo dice all'Adnkronos Arturo Accolti Gil, inquilino al terzo piano del palazzo in via Marco Aurelio 20, evacuato alle 9:45 per una voragine. "A parole ci hanno detto che non è inagibile - spiega - ma al momento non ci fanno entrare".