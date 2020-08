Traffico e smog, vita dura nelle città italiane

La città eterna, Roma. Eterna Bellezza. Seconda al mondo però per ore perse nel traffico dopo Bogotà, almeno secondo un report del Global traffic, e con tutto quello quello che ne consegue in termini di inquinamento da PM 10, polveri sottili. Le stesse, che in Italia, se sfiorate nei limiti stabiliti dettano ai sindaci, le regole per bloccare il traffico ai cittadini del bel paese. Dalla cappa sulla Pianura Padana ai cambiamenti climatici. Chi più ne ha più ne metta. Il dibattito è tutto aperto visto che, come ogni anno, proprio in questo periodo, l'inquinamento atmosferico nelle grandi città italiane raggiunge picchi elevati. Ecco allora che le amministrazioni corrono prontamente ai ripari limitando la circolazione dei mezzi a motore più inquinanti, fino ai diesel Euro 6. Ma il blocco del traffico serve o no?