Sanremo, è Fiorello show alla festa Rai

“Scusate, ora dobbiamo andare a provare, anzi Amadeus deve andare a provare, io sono qui come badante 2.0”. È Fiorello show alla festa di benvenuto organizzata dalla Rai al Casinò di Sanremo, dove lo showman è arrivato a sorpresa insieme al conduttore del festival Amadeus per salutare i giornalisti presenti. “Sono qui in totale amicizia”, ha aggiunto Fiorello, ‘presentando’ poi Amadeus: “Dopo 40 anni ce l’ha fatta -ha scherzato Fiorello- eccolo qui, Amadeus!”.

I due hanno poi ballato e scherzato sulle note di alcuni dei più grandi successi del festival, da “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri a “Cuore Matto”. Questo festival sarà “ un mix tra l’attualità e la storia di questi 69 anni del festival”, ha aggiunto Amadeus, prima di lasciare il palchetto e la festa, e tornare all’Ariston per le prove.