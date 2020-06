Coronavirus, sequestrati 4.500 litri di sanificante illegale

4.500 litri di 'sanificante per le mani' di cui oltre 2.100 litri già confezionato, privo della autorizzazione del Ministero della Salute, prodotti da una nota azienda di Vittoria nel ragusano. A sequestrare tutto la Guardia di finanza. L’azienda, approfittando dell'attuale emergenza legata al coronavirus, avrebbe affiancato all'originaria attività di produzione di saponi e detersivi quella più remunerativa di produzione di sanificante per le mani, in assenza pero' delle prescritte autorizzazioni. Il titolare della fabbrica e' stato denunciato per frode nell'esercizio del commercio.