Coronavirus, 15° Stormo dell'Aeronautica Militare in azione

Piena operatività per il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare Italiana. Il reparto, oltre ad assicurare la normale attività di ricerca e soccorso è attualmente impegnato nel supporto al contrasto della diffusione del #covid19. Gli elicotteri, di giorno e di notte, sono impiegati per trasporti sanitari urgenti in bio-contenimento o per trasporti di cittadini in imminente pericolo di vita. (Video Aeronautica Militare Italiana)