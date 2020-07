”Tutti siamo utili, noi per le strade, voi restando a casa”. Video messaggio dei vigili del fuoco che si unisce alla campagna social per chiedere ancora una volta agli italiani di rimanere a casa. Le immagini mostrano le squadre dei corpo nazionale, impegnate in attività di prevenzione legate all’emergenza coronavirus; operazioni che si svolgono quotidianamente lontano dagli occhi dei cittadini in isolamento nelle proprie abitazioni. Il video in particolare documenta il lavoro dei vigili del fuoco che, coperti da appositi dispositivi di protezione, sono impegnati nell’azione di sanificazione di strade e ambienti delle nostre città ormai deserte. (Video, vigili del fuoco)