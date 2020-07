Coronavirus, ATR 72 della Gdf porta in Valle D’Aosta carico materiale sanitario

Servizio aereo della Gdf in azione in favore della protezione civile per il trasporto di materiale sanitario su attivazione della protezione civile. Un velivolo ATR 72 del gruppo esplorazione aeromarittima di pratica di mare, ha trasportato materiale sanitario nell’ordine di 7.000 cuffie copricapo, 11.600 guanti protettivi, 240 mascherine, 24 termometri, 15.000 copriscarpa e 100 camici monouso, destinati alla popolazione ed al personale medico e sanitario della regione Valle d’Aosta impegnato in prima linea nella lotta all’emergenza epidemiologica attualmente in corso.