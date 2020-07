Coronavirus, operai dell’ospedale Fiera Milano cantano ’O mia bela Madunina’

'O mia bela Madunina’, la canzone simbolo di Milano cantata in video dagli operai e tecnici che hanno messo a punto il nuovo ospedale di Milano per l’emergenza covid - 19, realizzato in due padiglioni della Fiera, al Portello. A pieno regime disporrà di più di 200 posti di terapia intensiva. L'opera è stata interamente finanziata da 1.200 donatori con il loro contributo da 10 euro a 10 milioni. (Video Ospedale Fiera Milano)