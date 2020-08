Bonaccini: "Sistema sanitario va irrobustito ma dico no a una gestione da Roma"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Il sistema sanitario è nazionale, certo servono parametri e certezze di regole per tutti e va irrobustito, ma se qualcuno viene in questa regione a dire che la sanità nei prossimi anni dovrà essere gestita da Roma troverà l’opposizione, non solo di Bonaccini, ma degli emiliano-romagnoli. Il sistema sanitario pubblico di questa regione è tra i migliori al mondo e noi ce lo teniamo così com’è, anzi, lo vogliamo migliorare". Lo afferma il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, nel suo intervento al Meeting di Rimini, all’incontro dal titolo ‘50 anni di Regioni: l’architettura dell’Italia alla prova’.