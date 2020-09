Cdp inaugura nuova sede a Torino, sarà volano sviluppo territorio

Inaugurata alla presenza della sindaca Chiara Appendino e del presidente del Piemonte, Alberto Cirio, la nuova sede torinese di Cassa Depositi e Prestiti. Ospitata in un edificio di proprietà del Gruppo, in via Corte d'Appello, in centro citta, a regime nella nuova struttura lavoreranno 12 persone provenienti da Cdp, Sace e Simest che supporteranno 12.600 imprese e 1.300 enti pubblici di Piemonte e Valle d'Aosta. A fare gli onori i casa i vertici di Cdp, il presidente Giovanni Gorno Tempini e l'ad Fabrizio Palermo. Prima di Torino, sono state già aperte sedi territorali a Napoli, Verona e Genova e seguiranno, tra le altre, Firenze, Ancona, Milano, Brescia, Bari e Palermo.