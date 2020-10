Scienza&Salute: 'i segreti della nutrigenetica' con l'immunologo Mauro Minelli

Un viaggio dentro il mondo della nutrigenetica, con approfondimenti su diete e Dna, per capire quanto valga davvero la previsione genetica nella scelta della dieta giusta. E' il nuovo appuntamento online dedicato alle ricadute pratiche della nutrigenetica promosso e condotto da Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia. Ospiti della diretta: Dominga Maio, biologa nutrizionista; Ilaria Vergallo, biologa nutrizionista. In chiusura lo spazio 'Cucina Bene Senza' a cura di Carla Castellana, specializzata in ricette senza l’utilizzo di allergeni. Tra i temi trattati in questa puntata: Dne medicina predittiva; l'utilità pratica dei test di nutrigenetica: l’intolleranza al lattosio e la predisposizione alla celiachia o alla Ncgs, ovvero 'Non Celiac Gluten Sensitivity'; la sensibilità alla caffeina e la predisposizione al rischio cardio-vascolar.