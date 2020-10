Scienza&Salute: 'habitat e benessere' con l'immunologo Mauro Minelli

Habitat e benessere, un viaggio nelle soluzioni salutistiche ed ecocompatibili per sistemi abitativi e sociali. E ancora, i segreti della sindrome dell'edificio malato. Sono alcuni dei temi dell'ultimo appuntamento online della serie 'BiomedicalReport' promosso da Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia, e condotto dal giornalista Marco Renna. Ospite della diretta l'architetto Gigi Capriolo, presidente dell’Istituto di ricerche Cosmos. "Da tempo lo studio sulla salubrità dei siti, delle abitazioni, dei confinati, ha preso sempre più piede - ha spiegato Minelli - Il problema della sindrome dell'edificio malato continua ad interessare l'ambito allergologico. Passiamo la maggior parte del tempo in ambienti indoor. E a questo proposito ricordo che il rischio per la salute è proprio legato alla qualità dell'aria indoor, alla concentrazione degli agenti inquinanti e dalla loro permanenza nell'ambiente".