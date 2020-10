Scienza&Salute: 'nichel e tiroide' con l'immunologo Mauro Minelli

L'interferenza tra il nichel e la tiroide: la diagnosi, la terapia e la dieta. Sono alcuni dei temi dell'ultimo appuntamento online della serie 'BiomedicalReport' promosso sul web da Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia. Ospite della puntata: Massimiliano Andrioli, medico specialista in Endocrinologia e malattie del metabolismo, direttore scientifico e sanitario del Centro EndocrinologiaOggi di Roma; Dominga Maio, Biologa nutrizionista Network PoliSmail; Ilaria Vergallo, biologa nutrizionista Network PoliSmail. Infine, 'Cucina Bene Senza' di Carla Castellana, specializzata in ricette senza l’utilizzo di allergeni.

"Il problema della sindrome da nickel è molto complesso - introduce Minelli - A causa dell'abbondanza di nichel in natura, nei cibi e nei vegetali. In questa puntata affronteremo molti aspetti inediti dell'azione del nickel sull'organismo, fino all'azione cancerogena (su alcune categorie professionali più esposte) che può attivare. Senza allarmismi ma cercando di indagare e riflettere sull'evidenza scientifica che oggi abbiamo a disposizione".