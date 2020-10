Scienza&Salute: 'come ti cucino il nickel' con l'immunologo Mauro Minelli

L'allergia al nickel non deve spaventare a tavola e in cucina. 'Come ti cucino il nickel' è il tema al centro del dell'ultimo appuntamento online della serie 'BiomedicalReport' promosso sul web da Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia e co-coordinatore della Scuola di Specializzazione medica in Scienze dalla nutrizione Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet. Hanno partecipato: Dominga Maio e Ilaria Vergallo, biologhe nutrizioniste PoliSmail. Per la parte 'Cucina Bene Senza' sono intervenute Carla Castellana e Tiziana Colombo di NonnaPaperina, specializzate in cucina senza l’utilizzo di allergeni.