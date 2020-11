Scienza&Salute: il dolore pelvico cronico con l'immunologo Mauro Minelli

Si parla di dolore pelvico cronico con l'immunologo Mauro Minelli nella nuova puntata di BIOmedicalReport.

Con Alessandra Graziottin (direttore del Centro di Ginecologia Osp. “San Raffaele Resnati" di Milano) si discute di alcune patologie a carattere cronico declinate al femminile, non di rado invalidanti e, dunque, in grado di alterare la qualità della vita sociale e di coppia di tante donne, per lo più giovani.