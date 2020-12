Scienza&Salute; intolleranze alimentari e dolci di Natale, i consigli dell'immunologo

Una discreta percentuale di persone (oscillante tra il 5 e il 10% della popolazione) "non può godere appieno delle delizie offerte dalla gastronomia durante le festività del Natale. Dunque, è quanto mai importante riconoscere e prendere atto che il cibo, da sempre visto come fonte di vita, possa determinare, attraverso vari meccanismi, 'reazioni avverse' con disturbi non solo gastroenterologici, ma anche a carico di altri organi e apparati". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia e co-coordinatore della Scuola di specializzazione medica in Scienze dalla nutrizione Dipartimento di Studi europei Jean Monnet. Ma il Natale rimane una festa da celebrare anche a tavola. La nuova puntata di BIOmedicalReport, curato dall’immunologo Minelli su Facebook, affronta la questione su come approcciarsi ai dolci delle feste per quei soggetti intolleranti, allergici e che soffrono di squilibri metabolici.

Come garantire, con la giusta consapevolezza, un salutare equilibrio tra benessere a tavola e apporto di zuccheri; quali scegliere? Come prepararli? Quali ingredienti preferire? Quanti mangiarne? Come abbinarli? A queste domande hanno risposto: Mauro Minelli; le biologhe nutrizioniste PoliSmail, Dominga Maio e Ilaria Vergallo. A illustrare le ricette 'speciali' per i dolci di Natale: lo chef Natale Giunta, dal 2005 nel cast degli chef de 'La prova del cuoco'; e Carla Castellana, specializzata in cucina senza l’utilizzo di allergeni.