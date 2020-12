Scienza&Salute: l'immunologo, 'efficacia e vantaggi del vaccino anti-Covid'

Come funziona realmente in vaccino Anti-Covid? Corriamo il rischio di essere esposti a una forma sia pur blanda della malattia? Quanto ci protegge realmente e per quanto tempo? Quali sono le conseguenze per chi soffre di malattie croniche o di malattie che coinvolgono il sistema immunitario? Quali sono i rischi per i soggetti che soffrono di #allergia, c’è la possibilità di gravi reazioni avverse? Sono le domande a cui risponde la puntata speciale di 'Biomedical Report', la rubrica curata sulla propria pagina Facebook da Mauro Minelli, specialista in Immunologia clinica e Allergologia.

A rispondere alle domande insieme all'immunologo anche Graziano Pesole, ordinario di Biologia Molecolare presso il dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università di Bari. Gli esperti fanno luce sul funzionamento del vaccino e svelano le tante fake news circolate sull'immunizzazione.