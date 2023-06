2023 Ifad Innovation Day, Lario (Ifad): “Innovazione e tecnologie per affrontare sfide di sviluppo e povertà”

“In IFAD abbiamo bisogno di nuovi approcci e di sfruttare le nuove tecnologie per ottenere risultati migliori che siano più rapidi e di maggiore impatto per i poveri. Ciò comporterà a un aumento della crescita economica e dell'occupazione, alla chiusura di divari sociali e ad affrontare le sfide ambientali. I modelli di innovazione possono aiutarci ad affrontare le sfide dello sviluppo su scala più ampia raggiungendo persone reali, sostenendo e cambiando la vita delle comunità vulnerabili”. Queste le parole di Alvaro Lario, presidente di Ifad, in occasione del 2023 Ifad Innovation Day