2023 Ifad Innovation Day, Morales (Ifad): “Organizzazioni devono lavorare come un unico insieme per favorire innovazione”

“In Ifad l’approccio all’innovazione è basato sul principio test, learn, adapt. L’apprendimento per noi è al centro di tutto. Abbiamo imparato che nelle nostre iniziative e programmi d’innovazione è fondamentale fornire finanziamenti in ogni fase chiave del percorso di crescita delle idee. Le organizzazioni devono lavorare come un unico insieme, con il sostegno dei dirigenti di alto livello: deve trattarsi di un approccio sia dal basso verso l'alto che dall'alto verso il basso, in cui tutti collaborano e lavorano insieme per creare un ambiente che favorisca l'innovazione”. Queste le parole di Gladys H. Morales, Senior Officer Global Head of Innovation Ifad, in occasione del 2023 Ifad Innovation Day.