2023 Ifad Innovation Day, Puri (Ifad): “Oltre 7mld di dollari investiti per progetti in Africa, Asia e America Latina”

L'Ifad è sempre stato un sostenitore delle innovazioni perché crediamo che l'innovazione sia davvero importante se vogliamo apportare un cambiamento trasformativo nel modo in cui affrontiamo i sistemi alimentari e lo sviluppo rurale. Quindi, presso l'unità Change, Delivery and Innovation (CDI), stiamo esaminando l'efficacia di nuove idee. Raccogliamo delle testimonianze cercando di capire cosa sia necessario per la sostenibilità finanziaria, per l'efficacia, e per mettere i giovani al centro del problema oltre che alla soluzione. E poi, attraverso grandi investimenti alla fine del 2021 di più di 7 miliardi di dollari, siamo in grado di ampliare quelle innovazioni e portarle nei paesi dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina e dei Caraibi”. Queste le parole di Jyotsna Puri, Associate Vice-President Strategy and Kwnoledge Department Ifad, in occasione del 2023 Ifad Innovation Day.