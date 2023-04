25 aprile, a Roma sulla Piramide si proietta la Resistenza

Film, canzoni e poesie per il tradizionale "Evento spettacolo per la resistenza e la libertà" ideato dall'architetto Cesare Esposito, che si terrà domani dalle 20 a Porta San Paolo

Film, canzoni e poesie per il tradizionale "Evento spettacolo per la resistenza e la libertà" ideato dall'architetto monticiano Cesare Esposito, che si terrà domani, a partire dalle 20, a Porta San Paolo, nell'ambito delle manifestazioni per il 25 aprile.

Durante la serata, dedicata alle donne di Roma "che difesero la città nei giorni del pericolo estremo", verranno proiettati sulla 'pietra lunense' della Piramide Cestia spezzoni di film sulla resistenza, da Roma Città Aperta a Una giornata particolare, ma anche filmati sulla storia della Garbatella e lavori dell'istituto statale superiore cine-tv Roberto Rossellini e si esibiranno alcuni poeti.

Esposito, nell'occasione, rilancia anche il suo progetto per la creazione di un'isola pedonale a Porta San Paolo, che, spiega, "onorerebbe la grande bellezza monumentale della piramide e l'area sacra della piazza dove ci sono le lapidi in memoria della Resistenza romana". L'arichitetto auspica che il 25 aprile possa diventare "una festa dell'unità europea": "La storia della liberazione è il patrimonio culturale della patria - è l'invito - venite tutti all'isola pedonale di Porta San Paolo per festeggiare la pace".