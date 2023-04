25 aprile, Alessandro Gassmann: "Oggi democrazia in sofferenza"

“Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani. Liberato il paese dal regime sanguinario fascista, abbiamo conquistato la libertà e la democrazia. Quella democrazia che oggi è in sofferenza per l’arretramento dei diritti di minoranze di ogni tipo, ma che garantisce anche a chi vuole ridurle, di dirlo liberamente”. A dirlo all’Adnkronos, alla vigilia della Festa della Liberazione, è Alessandro Gassmann. L’attore romano, che non ha mai nascosto la sua ideologia antifascista, è stato anche protagonista negli anni scorsi di un video che celebrava la festa del 25 aprile insieme a diversi colleghi, tra i quali Pierfrancesco Favino, Ambra Angiolini, Silvio Orlando e Carolina Crescentini. Ciascuno di loro visitava un luogo della Capitale in cui si rende omaggio ai caduti e ai partigiani. “Viva la liberazione, viva i diritti conquistati”, aggiunge Gassmann.