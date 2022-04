25 aprile, circa 300 mila italiani in agriturismo

Sono circa 300mila gli italiani che hanno scelto di trascorrere il 25 aprire in agriturismo. E’ quanto stima Coldiretti per la Festa della Liberazione segnata al centro Nord dal tempo incerto. Una scelta dettata dalla preferenza per la cucina a chilometri zero e un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi, percorsi archeologici o naturalistici o wellness. E sono oltre 25mila le aziende agrituristiche in Italia che si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic.