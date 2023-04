25 aprile, Della Vedova: "Fini ha ragione, ma Meloni tace e riporta lancette a prima di Fiuggi"

Gianfranco Fini ha invitato ieri il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a dichiarare "senza ambiguità" che la destra italiana ha chiuso i conti col fascismo e guardando al 25 aprile l’ha esortata a dire che "libertà e uguaglianza sono valori antifascisti". " Io sono andato a rivedermi le parole di Fini e posso solo dire che ha totalmente ragione. Aggiungo io che Fdi ha riportato le lancette dell'orologio della destra a prima di Fiuggi. Fra La Russa e Giorgia Meloni che tace si riapre una questione, evidentemente non risolta, su qualcosa che sembrava acquisito". Così interviene con l'Adnkronos Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, già deputato del gruppo finiano Futuro e libertà .

Della Vedova individua un altro punto "di prospettiva", da tenere a mente: il fatto che "oggi si mantenga una ambiguità verso Orban, che è l'emblema contemporaneo della involuzione verso il regime autoritario". Una questione resa più pesante dal silenzio del presidente del Consiglio che "nonostante l'età, non è in grado, o non vuole, o non pensa, non lo so, di lasciare alle spalle le polemiche sul fascismo. Ieri Fini, leader che in passato ha segnato la svolta con slancio nella visita a Gerusalemme, ha reso in modo evidente questa inadeguatezza di Fdi e di Meloni. Quello che l'ex leader di An ha fatto 30 anni fa a Fiuggi e poi successivamente sull'europeismo, sui diritti civili e lo ius soli, la destra di Meloni infatti non lo fa".

La Premier tace per divisioni interne nel suo Partito? "Meloni ha ancora tutta la leadership in questa fase e quindi non le mancherebbero gli strumenti per essere netta su questi punti - risponde - Io non pretendo nulla da lei ma questi sono i dati di fatto. Ci sono le parole di Fini da Annunziata e ci sono i silenzi di Meloni alle parole di alcuni esponenti di Fdi . Per me - conclude il deputato di +Europa - è quindi abbastanza incomprensibile il silenzio di Meloni, a meno che lei pensi, dato che non le manca la capacità di intervenire su questi temi, cose diverse da quelle che pensa Fini". (di Roberta Lanzara)