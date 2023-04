25 Aprile, Sylos Labini: "in assenza di fascismo, la festa non ha senso"

“Il 25 aprile? Siamo alle solite... In mancanza di argomenti, si ritira fuori l’antifascismo anche in assenza di fascismo. Gli italiani non sono più interessati all’argomento. In assenza di fascismo, la festa non ha senso”. Parole nette e decise da parte dell’attore e regista Edoardo Sylos Labini fondatore e direttore del mensile ‘CulturaIdentita’.

E spiega ancora: “Il 25 aprile è stato strumentalizzato negli ultimi anni, espediente contro il governo di centrodestra. Uno strumento politico di cui la Sinistra si è appropriata. La Resistenza deve essere raccontata in tutta la sua complessità storica - aggiunge- C’erano i partigiani bianchi, i monarchici, i liberali... c’è una complessità della storia che, lo ripeto, viene strumentalizzata da una parte politica”.

“Nella Repubblica italiana che si andava a formare dopo il Fascismo servivano delle date simboliche. Purtroppo il 25 aprile è stato trasformato in una giornata di divisioni. Non dimentichiamo - conclude Edoardo Sylos Labini - che l’Italia veniva fuori da una guerra civile”.